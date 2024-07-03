صدام بين الشرطة وآلاف الأتراك في كأس أوروبا.. وإصابة جندي

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اعتقلت الشرطة الألمانية 19 تركياً عقب فوز منتخب بلادهم على النمسا في ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" يوم الثلاثاء وذلك بعد صدام بين السلطات وأكثر من 3 آلاف تركي في الشوارع أسفر عن إصابة رجل أمن.

وتأهلت تركيا إلى ربع نهائي كأس أوروبا المقامة في ألمانيا يوم الثلاثاء عقب فوزها الصعب على النمسا 2-1، ما أدى إلى نزول أكثر من 3 آلاف إلى شوارع مدينة غليسنكريشن وقاموا باستعمال طفايات الحريق وإشعال الألعاب النارية بشكل مستمر، ما أحدث حالة من الفوضى في المدينة.



وقال تيم فروماير قائد الشرطة المحلية إن المشجعين الأتراك استقلوا سياراتهم وأطلقوا الأبواق والألعاب النارية في منتصف الليل ما أثار إزعاج السكان، إضافة إلى قيادتهم السيارات بسرعة قاتلة بالإضافة إلى إقفال الشوارع والسير عكس المسار.

وفي المواجهات التي شهدت إصابة عنصر أمني، تم إلقاء القبض على 19 مشجعاً، 9 منهم متهمون بجرائم حقيقية، بينما اتهم الباقون بجرائم إدارية.

وتستعد شرطة برلين لتحدِ صعب يوم السبت عندما تلتقي تركيا مع هولندا في ربع النهائي.

