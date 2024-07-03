غولر.. ثالث "مراهق" يسطع في اليورو

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بات التركي الشاب أردا غولر ثالث لاعب "مراهق" يسجل ويصنع في بطولة كأس أوروبا عبر تاريخها بعدما قاد منتخب بلاده إلى فوز ثمين على النمسا يوم الثلاثاء.

وهزمت تركيا منتخب النمسا 2 – 1 في ثمن النهائي يوم الثلاثاء بثنائية المدافع ميريح ديمرال، صنع منها لاعب ريال مدريد الصغير الهدف الثاني من ركلة ركنية.

وكان التركي المنتقل إلى ريال مدريد الصيف الماضي سجل هدفه الأول في البطولة في الجولة الأولى في مرمى منتخب ويلز.





وانضم غولر، 19عاما، إلى مراهقين اثنين سبقوه للرقم القياسي في تاريخ البطولة العريقة، الأول هو البرتغالي كرستيانو رونالدو سجل هدفين وصنع مثلهما في نسخة كأس أوروبا 2004 وهو ابن 19 عاما، والتي خسرها منتخب بلاده في النهائي أمام اليونان.

ويقع في المركز الثاني الإنجليزي وين روني الذي ساهم بخمسة أهداف في كأس أوروبا 2004 وهو في التاسعة عشرة من العمر آنذاك إلا أنه لم تشفع لمنتخب بلاده الذي ودع البطولة من ربع النهائي أمام البرتغال.