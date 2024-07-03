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رونالدو
رونالدو أهدر ركلة جزاء أمام سلوفينيا

قلب رونالدو نبض 180 مرة في آخر دقيقة أمام سلوفينيا

العربية.نت
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كشفت شركة "ووب" الأميركية المختصة بالأداء الرياضي معدل نبضات قلب كريستيانو رونالدو قائد البرتغال في مباراة سلوفينيا بثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024"، إذ وصلت نبضات قلبه إلى 180 في الدقيقة قبل الركلة الحاسمة التي أعلنت تأهل بلاده إلى الدور الثاني.

وبكى رونالدو بشدة بعدما أضاع ركلة جزاء في الوقت الإضافي، إذ تصدى السلوفيني يان أوبلاك لجزائيته، لكنه عاد وسدد ركلة الترجيح الأولى التي وضعها يمين حارس أتلتيكو مدريد.

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وأظهرت شركة "ووب" رسماً بيانياً لأداء كريستيانو في المباراة، إذ وصلت نبضات قلبه إلى ذروتها وهي 180 نبضة قبل تنفيذ برناردو سيلفا ركلة الترجيح الثالثة والتي أعلنت تأهل أبطال 2016 لملاقاة فرنسا.

وبات رونالدو أول لاعب يشارك في 6 نسخ من كأس أوروبا، وأصبح أمام تركيا أكثر من صنع أهدافاً في تاريخ المسابقة، بيد أنه لم يستطع حتى الآن هز الشباك وتعزيز رقمه القياسي البالغ 14 هدفاً

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