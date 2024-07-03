كأس العالم للألعاب الإلكترونية تخطف إعجاب مسؤولي الفرق

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أبدى مسؤولو الفرق المشاركة في كأس العالم للألعاب الإلكترونية إعجابهم بالبطولة، إذ أكدوا أنها الأكبر وأن جوائزها المالية البالغة 60 مليون دولار أميركي تعتبر نقلة في عالم الألعاب.

وافتتحت بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية يوم الثلاثاء في "الرياض أرينا" بالعاصمة السعودية والتي ستستمر قرابة 8 أسابيع بمشاركة 1500 لاعب من مختلف العالم و500 فريق من نخبة الفرق في عالم الألعاب الإلكترونية.



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وقال مساعد الدوسري الرئيس التنفيذي لفريق فالكون لنشرة أخبار الرياضة في "العربية": نشارك في 19 لعبة بكأس العالم للألعاب الإلكترونية وجوائزها المالية نقلة في عالم الألعاب، بينما يرىأرنولد هار الرئيس التنفيذي لفريق Gen.g أن البطولة هي الأكبر وتجمع كل الألعاب تحت سقف واحد.

وامتدح جو مارش الرئيس التنفيذي لفريق t1 مستوى البطولة وأشاد بالتنظيم المميز، متمنياً إرضاء جماهير فريقه التي قدمت إلى الرياض لتشجيعه.