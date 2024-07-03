كروس بكل ثقة: مباراة إسبانيا لن تنهي مسيرتي

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أبدى توني كروس لاعب وسط منتخب ألمانيا ثقة كبيرة في أن مباراة إسبانيا بدور الثمانية بكأس أوروبا "يورو 2024" لن تكون الأخيرة في مسيرته اللامعة والتي أعلن أن نهايتها ستكون عقب البطولة القارية.

وأنهى كروس (34 عاماً) مشواره مع الأندية بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد على حساب دورتموند، قائلا إنه سيعتزل كرة القدم نهائيا بعد بطولة كأس أوروبا حيث يحلم برفع الكأس مع ألمانيا في 14 يوليو الجاري.

وقال كروس في مؤتمر صحفي بمعسكر منتخب ألمانيا يوم الأربعاء: لا أتوقع أن تكون هذه مباراتي الأخيرة، لقد حددنا هدفنا بالفوز باللقب. لقد كانت هناك شكوك كبيرة من جانب كل الأطراف قبل انطلاق البطولة، وحققنا الحد الأدنى من الأهداف، ولم يعد بالإمكان حاليا الحديث عن كارثة.



وتراجع توني كروس عن قراره بالاعتزال الدولي في أذار/مارس الماضي، وقال في مايو الماضي إنه سينهي مسيرته بعد كأس أوروبا.

وفاز المخضرم بكأس العالم مع ألمانيا في 2014 والعديد من الألقاب مع ناديي بايرن ميونخ وريال مدريد الذي ارتدى قميصه منذ 2014 وفاز معه بخمسة من ألقابه الستة في دوري الأبطال.