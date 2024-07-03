لون لاتسيو يثير أزمة في روما.. و"الضحية" مديره التجاري

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سحب نادي روما الإيطالي أحد أطقمه المعلن عنها للموسم المقبل لشموله على لون الغريم لاتسيو ما سبب اعتراضات واسعة من الجماهير وصلت إلى فصل المدير التجاري المسؤول عن الأطقم للنادي العاصمي.

وانتقدت الجماهير النادي العاصمي المعروف باللون... لاختيار مجموعة مزينة بلوني روما الأصلي ولون أزرق سماوي يميل إلى طقم لاتسيو، ليعلن عن سحب المنتج من السوق بسبب "سوء السلوك الجسيم" بحسب ما اقترح مايكل وانديل، المدير التجاري ومدير العلامة التجارية المسؤول عن إطلاق شركة "أديداس" مجموعة للخط الجديد لموسم 2024-2025.

وذكر روما في البيان أن المنتج سحب من الأسواق وأن المدير المسؤول عن ذلك مايكل وانديل أوقف بالفعل عن واجباته وستتخذ ضده إجراءات تأديبية.

وبررت "أديداس" اختيار الألوان بقولها "الأوان الظاهرة على الموقع الإلكتروني مختلفة في الحقيقة، وهي ليست بلون سماوي لكها تميل للأخضر المائي الذي استخدم لتكريم لوحة "أوستينسي" الجدارية "المضادة للتلوث". "وأوستيينسي هي جادة في العاصمة الإيطالية مليئة بالجداريات الضخمة.

وأضاف البيان: جميع الأطقم هذا الموسم مستوحاة من الأماكن الرمزية الرومانية، نسبة إلى روما القديمة.

وسحب نادي روما المجموعة بأكملها وليس الطقم المعني فقط وسيتعين عليه الإعلان عن مجموعة جديدة لاستخدامها في فترة ما قبل المباراة بدلا من الأخيرة التي شملت لون الغريم الأزلي.