مشاهير التواصل "يسرقون" تذاكر كأس أوروبا من المشجعين

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تبدو مدرجات ملاعب كأس أوروبا "يورو 2024" ممتلئة بالكامل في جميع المباريات، لكن الأصوات الهامسة في ألمانيا بدأت ترتفع، إذ تقول بأن مشاهر مواقع التواصل الاجتماعي يسرقون حق المشجعين الحقيقيين في حضور المباريات ويحضرونها بشكل "مجاني".

وشهدت بطولة كأس أوروبا الحالية اهتماماً غير مسبوق من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، لكن صحيفة "تاغشبيغل" الألمانية تقول بأن هؤلاء المشاهير مجرد متفرجين لأهداف تسويقية وأنهم يحرمون المشجعين الحقيقيين من فرصة حضور البطولة القارية.

وزادت يوم الأربعاء: الأصوات في ألمانيا بدأت تطالب بحرمان المشاهير من حضور الملاعب، ترى تلك الأصوات أنهم (المشاهير) حرموا المشجعين الحقيقيين من الجلوس على المدرجات.



وأتبعت: يمكن مشاهدة عدد كبير من المقاعد في كل مباراة تقريباً، لكن للأسف هي ليست للجماهير، بل لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحضرون مجاناً ويقومون بالتصوير.

وختمت: أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ظهر علناً وهو يعترف بعدم اهتمامه بكرة القدم أو الرياضة بشكل عام، لكن فجأة وبعدما وقع عقداً مع إحدى الشركات الكبرى ظهر وهو يرتدي قميص ألمانيا في إحدى المباريات، لمجرد النشر في حساباته الشخصية على "إنستغرام" و"تيك توك" بينما المشجع الحقيقي بقي خارج الملعب لأنه لا تواجد تذاكر.



وحضر قرابة مليوني مشجع مباريات دور المجموعات في البطولة وذلك بحسب بيان رسمي أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

