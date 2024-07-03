فيديو.. ضرب مشجع برتغالي بـ"وحشية" في اليورو

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء أنه علم بواقعة ضرب منظمين لمشجع برتغالي خلال مباراة منتخب بلاد الأخير أمام سلوفينيا يوم الاثنين في ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" مشيراً إلى أنه سيراجع الإجراءات الأمنية الخاصة بالبطولة.



ونشرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ذكرت أنه تم تصويره من المدرجات، يظهر العديد من المشرفين وهم يضربون ويركلون رجلا مرارا وتكرارا، وهو ملقى على الأرض بجوار الملعب. كما تم تثبيت رجل آخر على الأرض.



ورفض "يويفا" الإدلاء بمزيد من التعليقات تزامناً مع إعلان شرطة فرانكفورت تحقيقها حول الحادثة إذ تشتبه بوقوع أذى جسدي.

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