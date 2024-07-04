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الهلال فاز بالنسخة الأخيرة التي أقيمت في أبوظبي

أبها.. سادس وجهات كأس السوبر السعودية

العربية.نت
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس إقامة كأس السوبر السعودية في مدينة أبها بين يومي 13-17 من أغسطس المقبل بمشاركة أندية الهلال، النصر، أهلي جدة والتعاون.

وفاز الهلال بالنسخة الماضية التي أقيمت شهر أبريل 2024 عقب تغلبه على اتحاد جدة 4-1 في المباراة النهائية.

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ويلتقي الهلال مع أهلي جدة، والنصر مع التعاون في مباراتي نصف النهائي.

وأصبحت أبها سادس مدينة تحتضن كأس السوبر السعودية عبر تاريخها، إذ سبق إقامتها في مكة، الرياض، لندن، جدة وأبوظبي.

واحتضنت الرياض 4 نسخ من البطولة، ولندن 3 مرات، بينما مرة لكل من مكة وجدة وأبوظبي.

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