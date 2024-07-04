أردوغان يدعم تركيا من الملعب أمام هولندا
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يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور مباراة بلاده أمام هولندا في برلينيوم السبت، في دور الثمانية بكأس أوروبا "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.
وذكرت مصادر رئاسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أردوغان ألغى رحلة كانت مقررة إلى أذربيجان يوم السبت، لكن لم ترد تأكيدات رسمية بشأن سفره إلى ألمانيا لحضور المباراة أمام الطواحين.
وذكرت تقارير صحفية محلية أن أردوغان يرغب في دعم المنتخب الوطني.
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