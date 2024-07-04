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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البرلمان - فرانس برس
أردوغان سيحضر المباراة المقامة في برلين

أردوغان يدعم تركيا من الملعب أمام هولندا

العربية.نت
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يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور مباراة بلاده أمام هولندا في برلينيوم السبت، في دور الثمانية بكأس أوروبا "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.

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وذكرت مصادر رئاسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أردوغان ألغى رحلة كانت مقررة إلى أذربيجان يوم السبت، لكن لم ترد تأكيدات رسمية بشأن سفره إلى ألمانيا لحضور المباراة أمام الطواحين.

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وذكرت تقارير صحفية محلية أن أردوغان يرغب في دعم المنتخب الوطني.

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