أرسنال يشتري عقد الحارس الإسباني رايا

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أكمل حارس المرمى الإسباني ديفيد رايا، انتقاله بشكل دائم من برنتفورد إلى أرسنال الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن رايا / 28 عاما/ قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع أرسنال وشارك في 41 مباراة بكل البطولة محافظا على نظافة شباكه في 16 مباراة في الدوري الإنجليزي، ليحصل على جائزة القفاز الذهبي.

وذكرت تقارير أن الصفقة تكلف أرسنال 27 مليون جنيه إسترليني وأكد النادي اللندني أن الصفقة ستكتمل بمجرد إنتهاء الإجراءات الروتينية، في الوقت الذي يواصل فيه المدرب ميكيل أرتيتا استعداداته للموسم الجديد.

وقال رايا، الذي يتواجد حاليا مع المنتخب الإسباني المشارك في بطولة كأس أمم أوروبا في ألمانيا، حيث شارك كأساسي في مواجهة ألبانيا في آخر مباريات دور المجموعات: "بعد عام من الإعارة مع أرسنال، يمكنني التأكيد على أنني سأكون لاعبا للفريق في السنوات المقبلة".

وأضاف: "أنا متحمس لرؤية ما ينتظرني في المستقبل، لكنني دائما أعيش وأحاول الاستمتاع باللحظة الراهنة".

وتابع رايا: "إنه حلم تحقق أن أكون هنا وأرغب في توجيه الشكر لكم جميعا على دعمي وتشجيعي في العام الماضي".

من جانبه قال أرتيتا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "لقد أظهر ديفيد رايا الموسم الماضي أنه لاعب مهم بالنسبة لنا، لذلك نحن سعداء بأنه أصبح لاعبنا بشكل رسمي".

وأضاف: "لديه بصمة كبيرة في غرفة ملابس الفريق ، ونحن سعداء بمواصلة العمل معه".