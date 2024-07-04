احتفال لاعبي تركيا بالتأهل في اليورو.. 300 شطيرة "دونر"

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احتفل لاعبو تركيا عقب فوزهم المثير على النمسا 2-1 يوم الثلاثاء وبلوغ ربع نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا عبر طلب 300 شطيرة "دونر" تناولوها في مقر إقامتهم مباشرة بعد نهاية المباراة.

وتأهل الأتراك إلى ربع النهائي بفضل هدفي المدافع ميريح ديمرال مدافع أهلي جدة الذي قاد بلاده إلى ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخها.



وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مسؤولي المنتخب اتصلوا على مطعم تركي في مدينة هانوفر وطلبوا توفير 300 شطيرة دونر مباشرة عقب المباراة.

وقال مدير المطعم ويُدعى جنيد للصحيفة الشهيرة: تلقيت مكالمة هاتفية وقال أحدهم إنني مدير المنتخب التركي وأرغب في طلب 300 شطيرة دونر على أن تكون جاهزة خلال 3 ساعات.



وواصل: استمتع اللاعبون بتناول شطائر الدونر، بينما أحدهم لوحده أكل ثلاثاً منها، لكن حصلت على قميص المنتخب موقعاً من جميع اللاعبين.

وتأمل تركيا في تجاوز هولندا وبلوغ نصف النهائي، وهو ذات الدور الذي وصلته في نسخة 2008 قبل الخسارة أمام ألمانيا 3-2.