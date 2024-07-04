مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تركيا دونر
لاعبو تركيا طلبوا شطائر من أحد مطاعم هانوفر

احتفال لاعبي تركيا بالتأهل في اليورو.. 300 شطيرة "دونر"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

احتفل لاعبو تركيا عقب فوزهم المثير على النمسا 2-1 يوم الثلاثاء وبلوغ ربع نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا عبر طلب 300 شطيرة "دونر" تناولوها في مقر إقامتهم مباشرة بعد نهاية المباراة.

وتأهل الأتراك إلى ربع النهائي بفضل هدفي المدافع ميريح ديمرال مدافع أهلي جدة الذي قاد بلاده إلى ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخها.

غولر.. ثالث "مراهق" يسطع في اليورو رياضة غولر.. ثالث "مراهق" يسطع في اليورو

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مسؤولي المنتخب اتصلوا على مطعم تركي في مدينة هانوفر وطلبوا توفير 300 شطيرة دونر مباشرة عقب المباراة.

وقال مدير المطعم ويُدعى جنيد للصحيفة الشهيرة: تلقيت مكالمة هاتفية وقال أحدهم إنني مدير المنتخب التركي وأرغب في طلب 300 شطيرة دونر على أن تكون جاهزة خلال 3 ساعات.

وواصل: استمتع اللاعبون بتناول شطائر الدونر، بينما أحدهم لوحده أكل ثلاثاً منها، لكن حصلت على قميص المنتخب موقعاً من جميع اللاعبين.

وتأمل تركيا في تجاوز هولندا وبلوغ نصف النهائي، وهو ذات الدور الذي وصلته في نسخة 2008 قبل الخسارة أمام ألمانيا 3-2.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط