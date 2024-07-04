استقبال أسطوري لمبابي في ريال مدريد بـ"مساعدة" تايلور سويفت

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يعتزم نادي ريال مدريد الإسباني إقامة مراسم استقبال استثنائية لقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي حينما ينضم للفريق عقب كأس أوروبا "يورو 2024" مستفيداً من تجربة ملعبه باستضافة حفل المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت أواخر مايو الماضي.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية يوم الخميس ستتضمن مراسم الاستقبال عرضا للألعاب النارية وحفلا موسيقيا ومنصة أشبه بتلك التي جرى استخدامها في حفل تايلور سويفت.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مراسم الاستقبال ستقام في ملعب سانتياغو برنابيو في 16 يوليو الجاري بعد يومين من نهاية يورو 2024، حيث تلتقي فرنسا مع البرتغال يوم الجمعة في دور الثمانية.



ونقلت صحيفة "آس" عن مسؤولين في ريال مدريد قولهم: سيكون العرض الأكثر إثارة للاعب كرة قدم على الإطلاق.



وأشار التقرير إلى أن من المتوقع حضور 80 ألف مشجع مراسم الاستقبال مع ارتداء القميص رقم 9 الذي سيرتديه كيليان.