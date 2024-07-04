الشكوك تلاحق ميسي.. والأرجنتين تنتظر

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كشف ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين أن الشكوك لا تزال تحوم حول مشاركة القائد ليونيل ميسي أمام الإكوادور في دور الثمانية لكأس كوبا أميركا لكرة القدم الجمعة على ملعب في هيوستون.



ولم يشارك ميسي، الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية أمام تشيلي، في آخر مباريات دور المجموعات ضد بيرو والتي غاب عنها سكالوني أيضا بعد قرار اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" بإيقافه مباراة واحدة.





وقال سكالوني في مؤتمر صحفي بعد تدريب ميسي مع الفريق: سننتظر بضع ساعات ونتخذ القرار. يوم آخر هو الأفضل دائما. سنقرر على أساس الرد الذي نحصل عليه اليوم.



وأتبع: سنحاول الدفع به، وإذا لم نفعل سنحاول العثور على أفضل شيء للفريق. سأتحدث معه وأعتقد أنه من العدل أن يأخذ وقته و يتدرب بقدر ما يستطيع.



وتسعى الأرجنتين، حاملة اللقب، إلى تحقيق رقم قياسي في كوبا أمريكا بالفوز بلقبها 16.

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