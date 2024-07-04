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بيدري نيكو ويليامز
بيدري ونيكو خلال كأس أوروبا الحالية

بيدري يتمنى انضمام نيكو ويليامز إلى برشلونة

العربية.نت
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يأمل نجم منتخب إسبانيا بيدري أن يتمكن فريقه برشلونة قريباً من ضم زميله الدولي نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو بعدما تألقا في كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حالياً.

وبلغت إسبانيا ربع النهائي حيث ستلاقي صاحبة الأرض ألمانيا يوم الجمعة في نهائي مبكر.

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وقال بيدري لصحيفة "موندو ديبورتيفو" إن انضمام ويليامز لبرشلونة قادما من صفوف بلباو سيكون مؤثرا للغاية للنادي الكاتالوني، وزاد: لم نتطرق إلى الأمر كثيرا، إنه قراره هو وبرشلونة، من الواضح أنه سيكون صفقة مذهلة.

وأضاف: نحن نرى بالفعل ما يفعله في اليورو، أتمنى أن يصبح معنا، لكننا لا نعرف بعد لأنه مرتبط بعقد مع بيلباو.

وسجل ويليامز هدفا رائعا في شباك جورجيا لدى فوز إسبانيا 4 -1 على جورجيا في دور الستة عشر، ليصبح أول لاعب منذ نسخة يورو 1980 يسجل هدفا ويصنع آخر وتأتي كل تمريراته صحيحة (46 تمريرة صحيحة) خلال مباراة واحدة يشارك فيها منذ البداية في البطولة القارية.

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