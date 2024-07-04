فودين يدافع عن ساوثغيت.. وينتقد لاعبي إنجلترا

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يعتقد فودين لاعب إنجلترا أن اللاعبين بحاجة إلى تحمل بعض اللوم بشأن الأداء المهزوز للفريق في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 وإنه يشعر بالأسف تجاه المدرب غاريث ساوثغيت الذي تعرض لانتقادات قاسية.







وعانى منتخب إنجلترا في مبارياته الأربع في ألمانيا وأنقذه هدف متأخر من ركلة خلفية عبر جود بلينغهام وضربة رأس من هاري كين في الوقت الإضافي أمام سلوفاكيا من وداع البطولة مبكرا.



وردا على سؤاله بشأن الانتقادات التي تعرض لها ساوثغيت، خاصة فيما يتعلق بالنزعة الدفاعية للفريق بدلا من الضغط، قال اللاعب (24 عاما) إنه يشعر بالأسف للمدرب.



وأضاف فودين لوسائل إعلام بريطانية: يتعين تحمل اللاعبين بعض اللوم. يجب أن يكون هناك بعض القادة يتجمعون معا لإيجاد حل لعدم الأداء الجيد.



وأتبع: هناك الكثير من الأشياء يمكن للمدرب القيام بها. يضعك في مركز ضمن طريقة لعب ويخبرك بكيفية الضغط. إذا لم تسر الأمور على هذا النحو، فعليك حلها.



وتلتقي إنجلترا مع سويسرا في دور الثمانية يوم السبت.

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