لماذا يستعين منتخب ألمانيا بـ"فرن ساخن" في التدريبات؟

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يحمل أحد أفراد المنتخب الألماني صندوقاً أسود ويضعه في منتصف ملعب التدريبات، يتوجه اللاعبون إليه واحداً تلو الآخر، يضعون أحذيتهم فيه لبضع دقائق قبل أن يرتدوها، ليتضح لاحقاً أنه "فرن" لتسخين الأحذية قبل دخول الحصة التدريبية والمباريات.

يُدعى الجهاز بـ"فورم بيس" وتصنعه شركة "كي تيك" منذ 30 عاماً، لكن انتشاره في ألمانيا بدأ متأخراً، إذ يقول ألكسندر ماي المسؤول في الشركة المصنعة لصحيفة "بيلد": هذا الفرن يجعل الأحذية أكثر ليونة ويحمي أقدام اللاعبين من البثور أو التعرض للضغط.



يتقدم ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ حاملاً حذاءه ليضعه في "الفرن"، وبعد 3-5 دقائق يرتديه ويدخل التدريب، وعن ذلك يقول ماي: كان اللاعبون في البداية يستغربون من هذا الجهاز، ولكن بعدما استخدموه اتفقوا على أنهم كانوا يحتاجون له منذ وقت طويل.

تضم قائمة عملاء "كي تيك" أندية ألمانية معروفة مثل لايبزيغ ودورتموند، ويضيف ماي: يحصل اللاعبون على حذاء جديد كل 6 أسابيع، وهذا يعني أن القدم قد تتعرض لبثور أو ضغط ما قد يؤثر على أدائها داخل الملعب، لكن مع هذا الجهاز اختلف الأمر تماماً.



يوضع الحذاء في "الفرن" لمدة تتراوح بين 3-5 دقائق وفي درجة حرارة تبلغ 80 درجة مئوية، ومثل الأفران العادية يرن الجرس عندما تنتهي العملية، ويرتدي اللاعب حذاءه.

ويستعد منتخب ألمانيا مستضيف كأس أوروبا "يورو 2024" لمواجهة إسبانيا يوم الجمعة في دور ربع النهائي.