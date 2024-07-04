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صلاح كان يرغب بالتواجد في أولمبياد باريس

ليفربول ينتصر في "معركة" صلاح والأولمبياد

العربية.نت
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انتصر ليفربول الإنجليزي في معركته مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مشاركة محمد صلاح نجم الأول في أولمبياد باريس نهاية الشهر الجاري بعدما خلت قائمة المنتخب الأولمبي المصري من اسم الهداف التاريخي، فيما ضمت محمد النني لاعب وسط أرسنال اللندني.

وأبدى الاتحاد المصري رغبته بمشاركة صلاح في الأولمبياد منذ وقت مبكر، بينما تمسك ليفربول بالرفض، إذ يرغب أن يتواجد محمد في استعدادات الموسم الجديد والجولة الصيفية، في ظل تواجد المدرب الجديد أرني سلوت الذي خلف يورغن كلوب في وقت سابق من الصيف الجاري.

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وسيبدأ المنتخب الأولمبي المصري معسكرا مغلقا يوم الجمعة بالإسكندرية قبل السفر إلى باريس يوم 13 يوليو الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

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