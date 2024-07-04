مانشستر يونايتد يمدد عقد مدربه الهولندي تن هاغ

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الخميس تمديد عقد مدربه الهولندي إريك تن هاغ حتى يونيو 2026، في فرصة جديدة للمدرب الهولندي الذي أخفق الموسم الماضي مع الفريق في الدوري المحلي.



ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن المدرب الهولندي قوله: أشعر بسعادة بالغة للتوصل لاتفاق مع النادي لمواصلة العمل سويًا. يمكننا أن نفخر باللقبين اللذين تحققا خلال العامين الماضيين وبالتطور الذي حدث في عدة جوانب منذ انضمامي للنادي. لكن علينا أن نعترف أننا لا يزال علينا بذل المزيد من الجهد للوصول بمانشستر يونايتد إلى المستوى المنشود، وهو المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

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وأوضح: خلال مباحثاتي مع النادي، كان هناك اتفاق كامل بيننا في رؤيتنا لتحقيق أهدافنا، وجميعنا عازمون على خوض هذه الرحلة معاً.



وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الثامن وهو الأسوأ له على الإطلاق في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز.