ويمبلدون.. دجوكوفيتش وأنس جابر إلى الدور الثالث

3 دقائق للقراءة

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف ثانياً ووصيف بطل العالم الماضي، الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الصعب إلى حد ما على البريطاني جايكوب فيرنلي 6-3 و6-4 و5-7 و7-5 الخميس.

واحتاج ابن الـ37 عاماً إلى ثلاث ساعات لحسم مواجهته مع البريطاني البالغ 22 عاماً، بعدما بدا في طريقه لفوز سهل بفوزه بالمجموعتين الأوليين من دون مقاومة تذكر، قبل أن تتعقد الأمور في الثالثة التي تنازل عنها بعدما خسر إرساله مرتين.

وتواصلت معاناته في الرابعة أمام المصنف 277 عالمياً، لكنه تمكن هذه المرة من إنهائها لصالحه، ليبلغ الدور الثالث للمرة الخامسة عشرة توالياً على ملاعب نادي عموم لندن التي توج فيها بطلاً سبع مرات ووصل إلى النهائي في مناسبتين أخريين.

وقال بعد اللقاء "لم يسبق لي رؤيته (فيرنلي) يلعب، بالتالي هناك دائماً عنصر المفاجأة. لم يكن لديه أي شيء ليخسره وأرسل بشكل جيد. كنت محظوظاً بعض الشيء في المجموعة الرابعة. كان بإمكاني حسم المباراة بثلاث مجموعات كما كانت هناك إمكانية للذهاب إلى مجموعة خامسة".

وتابع: "بالطريقة التي لعبها، أنا سعيد لأني لم أضطر لفعل ذلك (خوض مجموعة خامسة)".

ويخوض الصربي، الباحث عن تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب الكبرى (24)، أول مشاركة له منذ أن تعرض لإصابة في الغضروف خلال بطولة رولان غاروس الشهر الماضي خضع على إثرها لعملية جراحية.

ويسعى دجوكوفيتش الذي تنازل عن صدارة التصنيف العالمي لصالح الايطالي يانيك سينر بعد انسحابه من رولان غاروس، إلى إحراز لقبه الثامن في ويمبلدون ومعادلة رقم السويسري روجيه فيدرر.

ويلتقي في الدور الثالث الأسترالي أليكسي بوبيرين الفائز على الأرجنتيني توماس إتشيفيري الثلاثين 3-6 و6-4 و4-6 و6-4 و6-3 في لقاء استغرق ثلاث ساعات و58 دقيقة.

وتأهل إلى الدور الثالث أيضاً الأسترالي أليكس دي مينور التاسع بفوزه على الإسباني خاومي مونار 6-2 و6-2 و7-5، فيما كان البولندي هوبرت هوركاش السابع أبرز ضحايا اليوم الرابع بعدما انتهى مشواره عند الدور الثاني نتيجة انسحابه أمام الفرنسي أرتور فيس في لقاء خسر مجموعتيه الأوليين 6-7 (2-7) و4-6 ثم فاز بالثالثة 6-2 قبل الانسحاب في الرابعة حين كانا متعادلين 6-6.

وتأهل أيضاً البلغاري غريغور ديميتروف العاشر بفوزه الصعب على الصيني جونشينغ شانغ 5-7 و6-7 (4-7) و6-4 و6-2 و6-4 في لقاء استغرق ثلاث ساعات و26 دقيقة.

ويلتقي ديميتروف في الدور الثالث الفرنسي غايل مونفيس (37 عاماً) الذي حسم مواجهة المخضرمين مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا (39 عاماً) بفوزه على بطل أستراليا 2014 ورولان غاروس 2015 وفلاشينغ ميدوز 2016 بثلاث مجموعات 7-6 (7-5) و6-4 و7-6 (7-3)، ليبلغ الدور الثالث لأول مرة في ويمبلدون منذ 2019.

وكانت المباراة مقررة أصلاً يوم الأربعاء لكنها توقفت في المجموعة الثالثة حين كان التعادل سيّد الموقف 5-5 بسبب الأمطار.

وعند السيدات، تأهلت إلى الدور الثالث أيضاً التونسية أنس جابر، وصيفة بطلة النسختين الماضيتين والمصنفة عاشرة، بعد فوزها على ابنة الـ19 عاماً الأميركية روبن مونتغومري 6-1 و7-5.

وبعدما كسرت إرسال منافستها المصنفة 161 عالمياً ثلاث مرات في المجموعات الأولى من أصل ست فرص حصلت عليها لتنهيها 6-1، عانت جابر في الثانية وانتظرت حتى الشوط الحادي عشر لتحقق الفارق بانتزاعه على إرسال الأميركية، منهياً اللقاء لصالحها في ساعة و9 دقائق.

وتلتقي التونسية البالغة 29 عاماً في الدور الثالث للمرة الرابعة توالياً لها في ملاعب نادي عموم لندن مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا أو الألمانية يوله نيماير.

وفي أبرز النتائج الأخرى، تأهلت إلى الدور ذاته الأميركية ماديسون كيز الثانية عشرة واللاتفية يلينا أوستابنكو الثالثة عشرة والروسية داريا كاساتكينا الرابعة عشرة.