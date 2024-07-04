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رونالدو مرتديا قطعة ووب تحت الضمادة البيضاء على يده اليسرى

"قلب" رونالدو يهدده بـ"غرامة مالية"

العربية.نت
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يواجه البرتغالي كرستيانو رونالدو خطر تغريمه بعدما نشرت شركة "ووب" الأميركية أرقام نبضاته خلال مباراة البرتغال وسلوفينيا في ثمن نهائي كأس أوروبا يوم الثلاثاء، فيما يعتبره مستشار قانوني تصرفاً يؤدي إلى عقوبة.

وفازت البرتغال على سلوفينيا بصعوبة بعد اللجوء لركلات الترجيح، في مباراة شهدت تسديد رونالدو لركلة جزاء أهدرها وأخرى ترجيحية سجلها، ما دعا شركة "ووب" المختصة بتتبع اللياقة البدنية بقياس الإجهاد والتعافي والنوم، والتي يرتديها رونالدو إلى نشر نبضات قلبه خلال اللقاء وكيف وصلت إلى 180 نبضة في الدقيقة عند صافرة النهاية.

المنشور من شركة ووب مبينا أرقام رونالدو خلال اللقاء
المنشور من شركة ووب مبينا أرقام رونالدو خلال اللقاء
رونالدو إلى جانب مؤسس شركة ووب
رونالدو إلى جانب مؤسس شركة ووب

وبحسب المستشار القانوني ريكاردو فورت الذي تحدث لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية فإن هذا التصرف قد يؤدي لغرامة على رونالدو مستشهدا بموقف الدنماركي السابق نيكلاس بندتنر الذي ظهر جزء من شركة ملابسه خلال احتفال في كأس أوروبا 2012 حينها غرم بمبلغ 10 آلاف يورو لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يملك رعاة حصريين ولا يجب إظهار غيرهم في بطولاته.

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