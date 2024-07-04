33 كأساً في النسخة الجديدة من سباقات الطائف

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تنطلق يوم الخميس النسخة الجديدة من سباقات المصيف في ميدان الملك خالد بالحوية في الطائف السعودية بـ33 كأساً وسط اهتمام عشاق الخيل محلياً وخليجياً لأحداثها بعد تغيرات فنية ومالية.



وتشمل روزنامة الموسم الجديد من سباقات الطائف 33 كأساً أبرزها كأس الملك فيصل التي رقيت إلى تصنيف الفئة الثالثة شهر مايو الماضي وكأس الأمير عبدالله الفيصل المصنف دولياً بدرجة "ليستد" وديربي الطائف، وكأس اليوم الوطني، وبطولات ميدان الملك خالد التي ستكون ختام الموسم.

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ويشمل الموسم الجديد على 39 أمسية سباقية تنتهي يوم 28 سبتمبر المقبل بمجموع أشواط يبلغ 351 شوطًا، منها 273 شوطاً لخيل الثروبيرد، و78 شوطاً للخيل العربية الأصيلة.

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية عن التصنيف الدولي الجديد لكأس الملك فيصل: ترقية تصنيف كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة من فئة ليستد إلى الفئة الثالثة دولياً يُعد اعترافاً بقوة سباقات المملكة خصوصاً أن هذه الترقية جاءت في وقت وجيز من استحداث الكأس والذي صُنّف في العام الثاني من انطلاقه قبل أربع سنوات بتصنيف دولي فئة ليستد.



وعن تطور الموسم الجديد من سباقات المصيف أجاب: من مستهدفاتنا الاستراتيجية في الجانب الفني الارتقاء بمستوى الخيل المشاركة في السباقات عبر تطوير البرنامج السباقي ونوعية الأشواط التي غلب عليها طابع الهانديكاب.