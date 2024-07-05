الدراما تتواصل.. زوجة ووكر تغيب عن "اليوم العائلي" بسبب محرز

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مجددا، لفتت آني كيلنر، زوجة كايل ووكر، الأنظار صوب علاقتهما المتوترة، بعدما غابت عن اليوم المخصص لقضاء لاعبي منتخب إنجلترا الوقت مع عائلاتهم، قبل مواجهة سويسرا، يوم السبت، ضمن ربع نهائي كأس أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.

وأشارت التقارير إلى أن آني لم تستطيع لعب دور "العائلة السعيدة" مع زوجها كايل ووكر، لكن صحيفة "ذا صن" كشفت أن كانت لديها في الواقع ارتباطا أكثر إلحاحا.

وقالت "ذا صن": في الواقع، سافرت آني إلى إيطاليا لحضور حفل زفاف صديقتها المقربة تايلور وارد ورياض محرز، كون آني قريبة جدا من تايلور ولن تفوت حفل زفافها أبدا، لقد قضوا يوما رائعا في الاحتفال.

وزادت الصحيفة البريطانية: بقي الأولاد في المنزل حتى لا يتغيبوا عن المدرسة، ويتم مراقبتهم من قبل عائلة آني، بينما تواجد كايل ووكر في المعسكر لمواصلة التدريب مع إنجلترا استعدادا لمباراة، السبت.

وتزوج النجم الجزائري محرز وتايلور في إيطاليا، في فيلا فاخرة تقع على بحيرة كومو، بحضور الأصدقاء المقربين.

وكان غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، سمح للاعبين بالحصول على يوم راحة مع عائلاتهم بعد الفوز الدراماتيكي على سلوفاكيا 2-1.

وحضرت آني مباريات ووكر في كأس أوروبا مع أبنائها، واستمرت في إظهار دعمها للظهير الأيمن رغم الكشف عن طفلين آخرين لووكر من علاقة أخرى، وحاطت الدراما بنجم مانشستر سيتي في البطولة بعد وصول عشيقته السابقة لورين غودمان إلى ألمانيا لحضور المباريات أيضا بجانب ابنهما الأكبر كايرو.

وتم تحذير فريق الأمن المسؤول عن زوجات لاعبي إنجلترا بضرورة مراقبة لورين حتى لا تشتبك مع آني.