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ووكر وآني وطفلهما وفي الجهة الأخرى النجم محرز

الدراما تتواصل.. زوجة ووكر تغيب عن "اليوم العائلي" بسبب محرز

العربية. نت
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مجددا، لفتت آني كيلنر، زوجة كايل ووكر، الأنظار صوب علاقتهما المتوترة، بعدما غابت عن اليوم المخصص لقضاء لاعبي منتخب إنجلترا الوقت مع عائلاتهم، قبل مواجهة سويسرا، يوم السبت، ضمن ربع نهائي كأس أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.

وأشارت التقارير إلى أن آني لم تستطيع لعب دور "العائلة السعيدة" مع زوجها كايل ووكر، لكن صحيفة "ذا صن" كشفت أن كانت لديها في الواقع ارتباطا أكثر إلحاحا.

آني كيلنر سافرت لحضور زفاف تايلور ورياض محرز
آني كيلنر سافرت لحضور زفاف تايلور ورياض محرز

وقالت "ذا صن": في الواقع، سافرت آني إلى إيطاليا لحضور حفل زفاف صديقتها المقربة تايلور وارد ورياض محرز، كون آني قريبة جدا من تايلور ولن تفوت حفل زفافها أبدا، لقد قضوا يوما رائعا في الاحتفال.

وزادت الصحيفة البريطانية: بقي الأولاد في المنزل حتى لا يتغيبوا عن المدرسة، ويتم مراقبتهم من قبل عائلة آني، بينما تواجد كايل ووكر في المعسكر لمواصلة التدريب مع إنجلترا استعدادا لمباراة، السبت.

أقام رياض محرز وتايلور حفل زفاف آخر في إيطاليا هذا الأسبوع (الصورة هنا خلال حفل زفافهما في لندن)
أقام رياض محرز وتايلور حفل زفاف آخر في إيطاليا هذا الأسبوع (الصورة هنا خلال حفل زفافهما في لندن)

وتزوج النجم الجزائري محرز وتايلور في إيطاليا، في فيلا فاخرة تقع على بحيرة كومو، بحضور الأصدقاء المقربين.

ووكر خلال مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا
ووكر خلال مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا

وكان غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، سمح للاعبين بالحصول على يوم راحة مع عائلاتهم بعد الفوز الدراماتيكي على سلوفاكيا 2-1.

وحضرت آني مباريات ووكر في كأس أوروبا مع أبنائها، واستمرت في إظهار دعمها للظهير الأيمن رغم الكشف عن طفلين آخرين لووكر من علاقة أخرى، وحاطت الدراما بنجم مانشستر سيتي في البطولة بعد وصول عشيقته السابقة لورين غودمان إلى ألمانيا لحضور المباريات أيضا بجانب ابنهما الأكبر كايرو.

شوهد لورين غودمان مع ابنها كايرو لمشاهدة مباريات إنجلترا
شوهد لورين غودمان مع ابنها كايرو لمشاهدة مباريات إنجلترا

وتم تحذير فريق الأمن المسؤول عن زوجات لاعبي إنجلترا بضرورة مراقبة لورين حتى لا تشتبك مع آني.

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