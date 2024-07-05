إيقاف ديميرال مدافع تركيا مباراتين

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الجمعة، إيقاف مدافع المنتخب التركي ميريح ديميرال مباراتين بسبب احتفاله عقب إحراز هدف في مرمى النمسا خلال مباراة الفريقين في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وذكر يويفا في بيان، يوم الجمعة، أنه قرر معاقبة مدافع منتخب تركيا: لعدم التزامه بالمبادئ العامة للسلوك، وانتهاك القواعد الأساسية للسلوك المناسب، بالإضافة إلى استغلال الأحداث الرياضية للتعبير عن أمور ذات طبيعة غير رياضية، والإساءة إلى سمعة رياضة كرة القدم.

وكانت صحيفة (بيلد) الألمانية أول من أشارت إلى أن "يويفا" قرر إيقاف ديميرال عن مباراة المنتخب التركي ضد نظيره الهولندي في دور الثمانية، السبت، بالإضافة للقاء آخر قد يكون في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، قبل أن يعلن الاتحاد القاري عن العقوبة بشكل رسمي، الجمعة.

يذكر أنه لا يتم السماح بالتصريحات أو الإيماءات السياسية في مباريات يويفا، الذي أوقف اللاعب الألباني ميرليند داكو مباراتين، في وقت سابق من بطولة أمم أوروبا بعد أن هتف بشعارات قومية مع الجماهير.