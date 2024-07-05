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ساوثغيت مع بيلنغهام

ساوثغيت: ما يحدث مع بيلنغهام "أمر غير معتاد"

دوسلدورف - د ب أ
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أكد غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أنه يتعين على فريقه أن يكون على أهبة الاستعداد لمواجهة سويسرا، السبت، في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

وقال ساوثغيت للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): أظهرنا صمودا رائعا وشخصية قوية لمواصلة الانطلاق حتى النهاية. أعتقد أننا كنا نستحق التعادل أمام سلوفاكيا في الوقت الأصلي.

وأضاف: عندما تسجل الهدف مبكرا خلال الوقت الإضافي، يكون بمقدورك السيطرة على الأمور بعض الشيء، جهزنا أنفسنا للمرحلة الذهنية التي كنا عليها قبل المباراة أمام سلوفاكيا.

وأشار: بصرف النظر عما يقتضيه الأمر لتحقيق الفوز، عليك أن تكون على أهبة الاستعداد لاختراق العمق مجددا.

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‎وأثنى ساوثغيت على نجمه الشاب جود بيلنغهام، هداف ريال مدريد الإسباني، والذي لعب دورا محوريا في بلوغ إنجلترا دور الثمانية بالبطولة القارية بفضل هدفه القاتل في شباك سلوفاكيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ، ليفرض الوقت الإضافي الذي نجح خلاله هاري كين في تسجيل هدف الفوز.

وقال ساوثغيت بحق بيلنغهام: إنه يتمتع بدافع هائل وشخصية هائلة للتأثير على اللحظات الكبرى، هذا أمر غير معتاد، خاصة في لاعب في مثل عمره، لذلك نعم، نحن محظوظون للغاية بوجود لاعب مثله معنا.

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