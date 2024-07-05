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تدخل كروس على بيدري

كشف تفاصيل الإصابة.. كروس ينهي مشوار بيدري

العربية. نت
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أكدت تقارير إعلامية إسبانية، أن بيدري، لاعب إسبانيا وبرشلونة، تعرض لالتواء جانبي داخلي في الركبة اليسرى، وذلك في مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا، يوم الجمعة، ضمن ربع نهائي كأس أوروبا 2024.

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وغادر لاعب خط الوسط أرض الملعب في الدقائق الأولى، بعدما تلقى ضربة قوية من الألماني توني كروس، لم يتمكن على إثرها بيدري من مواصلة اللعب وتم استبداله.

وذكرت شبكة "ريليفو" أن الجهاز الطبي للمنتخب الإسباني أوضح أن الفحص الأول كشف عن إصابة بيدري "21 عاما" بالتواء جانبي داخلي في الركبة اليسرى، وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات للتأكد من الإصابة.

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ولفتت "ريليفو" إلى أنه إذا تم تأكيد الفحص الأول للجهاز الطبي، سيعني ذلك انتهاء مشوار بيدري في كأس أوروبا.

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