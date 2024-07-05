لاعب ألمانيا: بيلنغهام "لا شيء" دون زملائه.. وانتظروه بعد سنتين

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هاجم ديتمار هامان لاعب وسط منتخب ألمانيا ونادي ليفربول الإنجليزي السابق جود بيلنغهام نجم المنتخب الإنجليزي واصفا إياه بأنه "لا شيء" من دون زملائه.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة عقوبة بيلنغهام بالإيقاف لمباراة واحدة في حال تكررت الإشارة وغرامة مالية قدرها 30 ألف يورو.

وكان هامان قد وصف منتخب إسبانيا باليافع جداً لصغر سن لاعبيه قبل أن يقوم بالهجوم اللفظي على نجم إنجلترا وريال مدريد الإسباني بقوله: كان يجب على ساوثغيت استبدال جود أو فودين بعد نهاية الشوطين الأصليين أمام سلوفاكيا.

وأضاف: لو أوقف جود فإنه سيكون بمثابة نعمة على إنجلترا، لا أحب تصرفاته، وهو لا شيء بدون اللاعبين المحيطين به، وأنتظر بشوق كيف سيكون بعد عامين أو ثلاثة، لا أحتاج إلى التحدث عن موهبته، لكن هناك بعض الأمور الذي يجب على الشخص أن لا يفعلها.