ليفربول يرغب في التعاقد مع نجم أفضل من صلاح

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كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، يوم الجمعة، أن نادي ليفربول يتطلع إلى تحطيم رقمه القياسي في الانتقالات للتعاقد مع الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الصيف الحالي.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الجديد أرن سلوت يريد لاعب جناح خلال فترة الانتقالات الحالية بعد أن تم إيقاف المفاوضات مع أنتوني جوردون، لاعب نيوكاسل.

وزادت "ميرور": على الرغم من احتمال بقاء لاعبين مثل لويس دياز وكودي غاكبو وديوغو جوتا ومحمد صلاح مع النادي في الموسم المقبل، إلا أن هناك رغبة في العثور على جناح جديد، ويعد كفاراتسخيليا، نجم نابولي، اسما بارزا ارتبط بالانتقال إلى "آنفيلد"، حتى إن والده اعتبره أفضل من الدولي المصري.

وكان والد كفاراتسخيليا قال لموقع "كالتشيو نابولي 24": إنها مقارنة رائعة، لأن صلاح لاعب كرة قدم مميز قام بأشياء غير عادية مع ليفربول ومصر، لكن نحب كفاراتسخيليا أكثر، يقول الكثيرون إنه الأفضل، بالنسبة لي هو كذلك، لكن سماع ذلك من الآخرين يملؤني بالفخر.

وبحسب "ذا إيكو"، أبدى ليفربول وناديان في الدوري الإنجليزي اهتمامهم بكفاراتسخيليا، كما تم رفض عرض باريس سان جيرمان الفرنسي الذي وصل إلى 110 ملايين جنيه إسترليني.

يذكر أن المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز يعد أغلى صفقة في تاريخ ليفربول، بعدما انضم إلى النادي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني صيف 2022.