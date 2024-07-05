ليفربول يهدد صلاح: التجديد مقابل الانتقال

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اشترط نادي ليفربول الإنجليزي تجديد نجمه المصري محمد صلاح عقده كي يُنظر في عروض الأندية المهتمة بخدماته.

ودخل صلاح في الـ12 شهر الأخيرة له من عقده الحالي مع ليفربول الذي ينوي أن يمدد النجم المصري عقدا لمرة أخيرة قبل أن يذهب إلى أي مكان آخر.

وظهر ريتشارد هيوز المدير الرياضي الجديد لليفربول إلى جانب المدرب الهولندي أرنه سلوت خلال إقامته أول مؤتمر صحفي مع "الريدز".

وشدد هيوز على أن مفاوضات تجديد عقد صلاح هي شأن داخلي قبل أن يؤكد أن بقاء المصري رفقة زميليه أرنولد وفان دايك الموسم المقبل أمر محتم.

وقال: هذه أمور داخلية، وما يشغلني أنا وأرنه الآن هو التزام اللاعبين في الموسم المقبل وهو ما نحن مؤمنين بحدوثه.

وتشير هذه التحديثات إلى أن صلاح سينتقل مجانا في يوليو 2025 ما يدعو ليفربول إلى محاولة الاستفادة ماليا منه بحسب "ميرور" البريطانية.