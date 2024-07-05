مارتينيز.. "راقص" تصدى لنصف الترجيحيات المسددة عليه

1 دقيقة للقراءة

عاد إيمليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين وأستون فيلا الإنجليزي إلى الواجهة بعدما أنقذ منتخب بلاده من الإقصاء أمام الإكوادور في ربع نهائي كوبا أميركا.

وتقدمت الأرجنتين يوم الجمعة بهدف ليساندرو مارتينيز قبل أن يعدل الإكوادوري كيفن رودريغيز النتيجة في الدقائق الأخيرة ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي تصدى مارتينيز منها لركلتين ترجيحيتين فيما أهدر من جانب الأرجنتين القائد ليونيل ميسي، لينتظر "الألبيسيليستي" الفائز من مباراة فنزويلا وكندا.

ودائماً ما يلفت "ديبو" الأنظار إليه باستفزاز لاعبي الفرق الأخرى عند التصدي لكرات حاسمة أو ركلات ترجيحية لكن اللاعب بحسب "تي واي سي" الأرجنتينية أكثر من مجرد راقص.

وكشف مارتينيز أنه يقوم بكل ما يقوم به من أجل الأرجنتينيين: ألقي نفسي على الأرض 500 مرة في الحصة التدريبية الواحدة لأكون في أفضل حال عندما أمثل بلدي، هي تستحق ذلك والناس الذين يدفعون الأموال لمشاهدتنا كذلك.

وأضاف مارتينيز أنه أخبر زملاءه بعد أكثر من 35 يوما من المكوث سويا في المعسكر التحضيري حتى الآن أن ليس مستعدا للعودة إلى المنزل بعد.

ويملك مارتينيز نسبة عالية في التصدي للترجيحيات إذ سددت عليه 24 كرة تصدى لـ12 منها كما بدأ قيادة منتخب بلاده في الركلات الترجيحية بعام 2021 أمام كولومبيا في كوبا أميركا وهولندا وفرنسا في كأس العالم 2022 وجميعها توجت الأرجنتين بالبطولة لاحقا.