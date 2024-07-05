مدرب سويسرا: سنثير المتاعب لإنجلترا

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اعترف مراد ياكين، المدير الفني للمنتخب السويسري لكرة القدم، أن المنتخب الإنجليزي، الذي سيواجهه يوم السبت في دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" يمتلك الكثير من الجودة، ولكنه أكد أن فريقه سيسبب له مشاكل.

وقال في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة: "لديهم الكثير من الجودة. ولكننا في مستوى جيد، نتمتع بالثقة، وأظهرنا بالفعل قدراتنا في مواجهة الفرق الكبرى – أمام حامل اللقب(المنتخب الإيطالي)، أمام منتخب البلد المضيف (ألمانيا). سنتسبب في مشاكل للمنتخب الإنجليزي".

ولم يقدم المنتخب الإنجليزي عروضا جيدة بالبطولة حتى الآن واحتاج لهدف في الوقت بدل الضائع والوقت الإضافي للتغلب على سلوفاكيا في دور الـ16، ولكن مدافع المنتخب السويسري فابيان شار حذر: "لن أقلل من شأن المنتخب الإنجليزي. شاهدونا ونحن نلعب بشكل جيد في المباريات القليلة الماضية، وسيكونون جاهزون لمواجهتنا".

وأضاف: "بغض النظر عن أدائهم حتى الآن، فهم يتواجدون في دور الثمانية. لديهم جودة كبيرة، ويمكنهم دائما أن يهددوا مرماك".

وشدد على أنه سيتعين عليهم أن يوقفوا كل لاعبي المنتخب الإنجليزي في المباراة التي ستقام في دوسلدورف، وليس فقط هاري كين.

وقال:"نعرف مدى خطورتهم وصعوبة المباراة، ولكننا دافعنا بشكل جيد في هذه البطولة، كفريق واحد، ونتمنى أن نتمكن من مواصلة القيام بهذا".