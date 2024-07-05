ميسي عن إضاعة "الترجيحية": كنت غاضباً للغاية
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ظهر الغضب جليا على وجه النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بعد إهداره ركلة ترجيح خلال المواجهة أمام الإكوادور في دور الثمانية لبطولة كأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا).
وقادت ركلات الترجيح منتخب الأرجنتين إلى الدور قبل النهائي في البطولة، عقب فوزه على منتخب الإكوادور.
وفاز منتخب الأرجنتين 4-2 بركلات الترجيح على نظيره الإكوادوري، في دور الثمانية للمسابقة، مساء الخميس بالتوقيت المحلي (صباح الجمعة بتوقيت غرينتش)، ليواصل مسيرته في البطولة، المقامة حاليا بالولايات المتحدة.
وكان الوقت الأصلي من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "إن آر جاي" بمدينة هيوستن، انتهت بالتعادل 1-1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب الأرجنتين.
وخلال الوقت الأصلي، بادر ليساندرو مارتينيز بالتسجيل للأرجنتين في الدقيقة 36، قبل أن يهدر إينير فالنسيا ركلة جزاء للإكوادور في الدقيقة 62.
وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز الأرجنتين، أحرز كيفن رودريغيز هدف التعادل القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليلعب الفريقان ركلات ترجيح، والتي شهدت إضاعة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة ترجيح، فيما تصدى الحارس إيميليانو مارتينيز لركلتي ترجيح، ليقود منتخب راقصو التانجو لبلوغ المربع الذهبي.
وقال ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، بعد المباراة: كنت غاضبا للغاية. كنت مقتنعا بالتسديد بهذه الطريقة.
وحاول ليونيل سكالوني إعفاء ميسي من المسؤولية، وقال: لقد لعب كباقي أعضاء الفريق. إذا لعب الفريق بشكل جيد، سيكون قد لعب بشكل جيد، لا نفصل أبدا بين اللاعبين والفريق.
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