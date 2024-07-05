ميسي عن إضاعة "الترجيحية": كنت غاضباً للغاية

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ظهر الغضب جليا على وجه النجم ليونيل ميسي قائد ‏منتخب الأرجنتين بعد إهداره ركلة ترجيح خلال المواجهة أمام الإكوادور في دور الثمانية لبطولة كأس أميركا الجنوبية (كوبا ‏أميركا).‏

وقادت ركلات الترجيح منتخب الأرجنتين إلى الدور قبل النهائي في البطولة، عقب فوزه على منتخب ‏الإكوادور.

وفاز منتخب الأرجنتين 4-2 بركلات الترجيح على نظيره الإكوادوري، في دور ‏الثمانية للمسابقة، مساء الخميس بالتوقيت المحلي (صباح الجمعة ‏بتوقيت غرينتش)، ليواصل مسيرته في البطولة، المقامة حاليا بالولايات المتحدة‎.‎

وكان الوقت الأصلي من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "إن آر جاي" ‏بمدينة هيوستن، انتهت بالتعادل 1-1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ‏ابتسمت في النهاية لمنتخب الأرجنتين‎.‎

وخلال الوقت الأصلي، بادر ليساندرو مارتينيز بالتسجيل للأرجنتين في الدقيقة ‏‏36، قبل أن يهدر إينير فالنسيا ركلة جزاء للإكوادور في الدقيقة 62‏‎.‎

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز الأرجنتين، أحرز كيفن رودريغيز هدف ‏التعادل القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط ‏الثاني، ليلعب الفريقان ركلات ترجيح، والتي شهدت إضاعة الساحر ‏الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة ترجيح، فيما تصدى الحارس إيميليانو مارتينيز ‏لركلتي ترجيح، ليقود منتخب راقصو التانجو لبلوغ المربع الذهبي.‏

وقال ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، بعد المباراة: كنت غاضبا للغاية. كنت مقتنعا بالتسديد بهذه الطريقة.

وحاول ليونيل سكالوني إعفاء ميسي من المسؤولية، وقال: لقد لعب كباقي أعضاء الفريق. إذا لعب الفريق بشكل جيد، سيكون قد لعب بشكل جيد، لا نفصل أبدا بين اللاعبين والفريق.