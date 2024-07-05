ويمبلدون.. ألكاراز ينجو من تيافو في خمس مجموعات

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قلب الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب والمصنف ثالثا عالميا تخلفه مرتين أمام الأميركي فرانسيس تيافو ليخرج فائزا 5-7 و6-3 و4-6 و7-6 (7-2) و6-2 في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و50 دقيقة في طريقه إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

ويسعى ألكاراز إلى أن يصبح سادس لاعب في التاريخ يحرز لقبي رولان غاروس وويمبلدون تواليا وسيلتقي في الدور التالي الأميركي براندون ناكاشيما أو الفرنسي أوغو هومبير.

وقال الكاراز (21 عاما) بعد فوزه "من الصعب دائما اللعب في مواجهة فرانسيس. إنه لاعب موهوب جدا وصعب المراس وقد أثبت مرة جديدة بأنه يستحق أن يكون في القمة ويكافح من أجل إحراز الألقاب الكبيرة".

وتابع "وجدت صعوبة كبيرة في احتواء لعبه وإيجاد الحلول لوضعه تحت الضغط".

وكشف "واجهت أوقاتا صعبة في المجموعة الرابعة. في الجولة الفاصلة قلت في نفسي بأنه يتعين علي أن أكون أكثر قتالية، لأني لو خسرت كنت أريد أن أقول بأني حاولت كل شيء".

منذ بداية المباراة وضع تيافو الكاراز تحت الضغط لا سيما عندما كان الأخير يرسل ونجح في الحصول على ست فرص لكسر الإرسال نجح في اثنتين منها.

بيد أن الإسباني قلص أخطاءه في المجموعة الثانية ورد التحية بالفوز بها بسهولة.

وتبادل اللاعبان الفوز بإرسالاتهما الى ان نجح تيافو في كسر ارسال الكاراس في الشوط السابع قبل ان يفوز بالمجموعة 6-4 ويتقدم 2-1 في النتيجة.

وظل التعادل سيد الموقف في الرابع حتى 6-6 علما بان الكاراز تخلف في الشوط التاسع 0-30 لكن الأخير انقذ الموقف وعدم الخروج المبكر ثم حسم الجولة الفاصلة بسهولة 7-2 معادلا الارقام.

ونجح الكاراز في كسر ارسال تيافو مبكرا في المجموعة الثانية ثم مرة جديدة في الشوط الخامس ليتقدم 4-1 من دون ان يتمكن الاميركي من العودة في المباراة.

وكان اللاعبان يخوضان اول مباراة بينهما منذ لقائهما الشهير في نصف النهائي في بطولة فلاشينغ ميدوز عام 2022 عندما فاز الكاراز بخمس مجموعات ايضا في طريقه لاحراز باكورة القابه الكبيرة. في المقابل، فاز تيافو بالمباراة الاخرى بينهما على الملاعب الترابية في برشلونة عام 2021 عندما شارك ألكاراز بعمر السابعة عشرة ببطاقة دعوة.

وفي ابرز المباريات الاخرى، تغلب البلغاري غريغور ديميتروف المصنف عاشرا على الفرنسي غايل مونفيس بسهولة 6-3 و6-4 و6-3 في ساعة و47 دقيقة.

ويلتقي ديميتروف الذي بلغ نصف نهائي ويمبلدون عام 2014 الروسي دانييل مدفيديف او الالماني يان لينارد شتروف.

وفي فئة السيدات، بلغت الإيطالية جازمين باوليني المصنّفة سابعة عالمياً، الدور الرابع من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزها على الكندية بيانكا أندرييسكو 7-6 (7/4)، 6-1 الجمعة.

وحسمت باوليني وصيفة رولان غاروس المباراة في ساعة و33 دقيقة، إذ واجهت صعوبة في المجموعة الأولى بعدما خسرت إرسالها الأوّل وردّت الدين مباشرةً لمنافستها المصنّفة 176.

واحتاجت الإيطالية إلى شوطٍ فاصلٍ لحسم المجموعة، قبل انتفاضها في الثانية كاسرةً إرسال أندرييسكو ثلاث مرات.

وكانت انطلاقة مباريات الدور الثالث تأجّلت لساعتين بسبب هطول الأمطار.

وينطبق هذا التأخير على الملاعب الفرعية فيما لا يشمل الملعب الرئيسي والملعب رقم واحد تحت سقفٍ متحرّك.

وتغلبت الإسبانية باولا بادوسا على الروسية داريا كاساتكينا 7-6 (8-6) و4-6 و6-4.