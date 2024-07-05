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رأسية هدف ميرينو

يورو 2024.. إسبانيا تقصي ألمانيا برأسية قاتلة

شتوتغارت - رويترز
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سجل ميكل ميرينو هدفا في الوقت الإضافي ليمنح إسبانيا فوزا مثيرا 2-1 على ألمانيا في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، يوم الجمعة.

وبدا أن المباراة في طريقها لركلات ترجيح بعدما ساد التعادل 1-1 حتى الدقيقة 119، قبل أن يرتقي ميرينو عاليا ليلعب ضربة رأس إلى داخل المرمى مستغلا عرضية داني أولمو.

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وبعد شوط أول دون أهداف رغم الكثير من الفرص، سجل أولمو هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني، قبل أن يدرك فلوريان فيرتز التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

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