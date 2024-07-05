"لعبتان" تدشنان كأس العالم للرياضات الإلكترونية

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انطلقت رسميًا فعاليات وأنشطة النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث العالمي الأكبر في تاريخ القطاع والذي يُقام في بوليفارد رياض سيتي في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس المقبل.

وشهد اليوم الافتتاحي انطلاق بطولتين ضمن جدول حافل بمنافسات النخبة على مدار ثمانية أسابيع، إذ احتضن "SEF أرينا" "كول أوف ديوتي: وورزون" و"موبيل ليجندز - بانغ بانغ"، والتي افتتحت بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي ستشهد إقامة 22 بطولة في 21 لعبة هي الأشهر على الصعيد الدولي.

وأقيمت منافسات اللعبة الشهيرة موبيل ليجندز - بانغ بانغ، والتي يبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار، في أمازون أرينا، حيث تصدر فريق NIP Flash (سنغافورة) المجموعة الأولى، بينما سيطر فريق Fnatic ONIC (إندونيسيا) على المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الثالثة، فقد تشارك فريق HomeBois (ماليزيا) وفريق Liquid Echo (الفلبين) الصدارة بعد تحقيقهما الفوز بنفس النتيجة 2-0، ويتشارك أيضًا فريق Falcons AP .Bren (الفلبين والسعودية) وفريق Falcons Esports (ميانمار) صدارة المجموعة الرابعة.

كما انطلقت على stc أرينا منافسات كول أوف دوتي: وورزون، مع مجموع جوائز تقدر بقيمة مليون دولار لمرحلة التصنيف الفردي، حيث تنافس 21 فريقًا لتحديد تشكيلات المرحلة الجماعية.

وشهدت المنافسات مواجهات قوية كان أبطالها فرق Guild Esports (المملكة المتحدة) وCloud9 (الولايات المتحدة الأمريكية)، بالإضافة إلى فريقي Twisted Minds و SvGe Esports الذين أنهوا منافسات اليوم في المركزين الأول والثالث في مرحلة التصنيف الفردي.

ولعبت يوم الخميس منافسات في 4 ألعاب وهي موبيل ليجندز وليغ أوف ليجندز وكول أوف دوتي وورزون ودوتا 2.

يذكر بأن كأس العالم للرياضات الإلكترونية يقام في نسخته الأولى، ويضم أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون ما يزيد عن 500 نادي حول العالم يتنافسون في جدول تنافسي مميز يضم 22 بطولة في 21 لعبة، مع جوائز مالية ضخمة تتجاوز 60 مليون دولار.