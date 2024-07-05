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بيلنغهام أمام سلوفاكيا

"يويفا" يكشف عن عقوبة بيلنغهام

لندن - د ب أ
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حصل جود بيلنغهام، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، على الضوء الأخضر للمشاركة مع منتخب بلاده أمام المنتخب السويسري في المباراة المقرر إقامتها، يوم السبت، في دور الثمانية من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، بعد أن تم إيقافه لمباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ بسبب إيماءة قام بها في مباراة دور الـ16 أمام سلوفاكيا.

وقام بإيماءة تجاه مقاعد بدلاء منتخب سلوفاكيا بعدما سجل هدفا من ركلة خلفية مزدوجة في الوقت بدل الضائع ليفرض على المنتخبين خوض شوطين إضافيين.

بيلنغهام قام بإيماءة تجاه مقاعد بدلاء منتخب سلوفاكيا
بيلنغهام قام بإيماءة تجاه مقاعد بدلاء منتخب سلوفاكيا

وأكد بيلنغهام في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإيماءة كانت "مزحة خاصة مع بعض الأصدقاء المقربين"، ولكن "يويفا" فتح تحقيقا، الاثنين، لتحديد ما إذا كانت الإيماءة انتهكت القواعد الأساسية للسلوك اللائق.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، أن بيلنغهام تم تغريمه 30 ألف يورو (32400 دولار) وأوقفه لمباراة. ولكن سيتم تطبيق الإيقاف إذا تكررت هذه الواقعة مرة أخرى خلال عام واحد، وفقا لما ذكره "يويفا".

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كما تم تغريم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مبلغ 11 ألف يورو بسبب أعمال شغب الجماهير وإطلاق الألعاب النارية خلال مباراة سلوفاكيا.

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