أسطورة ألمانيا يهاجم لاعب المنتخب: هل أنت امرأة؟

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هاجم ينز ليمان حارس مرمى ألمانيا السابق مواطنه روبر أندريش لاعب الوسط واصفا إياه بالمرأة بسبب اهتمامه المبالغ فيه بلون شعره.

وأقصيت ألمانيا صاحبة الأرض يوم الجمعة من بطولة كأس أوروبا بعد الخسارة من إسبانيا 2 – 1 في ليلة شهدت آخر مباريات توني كروس الذي أعلن اعتزال كرة القدم.

ويعمل ليمان خلال البطولة معلقا على المباريات لقناة "فيلت" وهاجم أندريش قائلا: هل هناك مشكلة شخصية تعاني منها تجعلك تود الظهور هكذا، لو كنت زميلك لوجدت ذلك غريبا جدا ولا أعتقد أن المدرب سيعجبه ذلك أيضا.

وزاد ليمان: في البداية ظهر بلون أشقر والآن وردي، ماذ يريد أن يقول لنا، قد يشعر بأنه امرأة ولكني أتمنى أن يمنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لونا مثل الذي على رأس أندريش.