مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
يعمل ليمان معلقا لقناة ألمانية

أسطورة ألمانيا يهاجم لاعب المنتخب: هل أنت امرأة؟

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

هاجم ينز ليمان حارس مرمى ألمانيا السابق مواطنه روبر أندريش لاعب الوسط واصفا إياه بالمرأة بسبب اهتمامه المبالغ فيه بلون شعره.

وأقصيت ألمانيا صاحبة الأرض يوم الجمعة من بطولة كأس أوروبا بعد الخسارة من إسبانيا 2 – 1 في ليلة شهدت آخر مباريات توني كروس الذي أعلن اعتزال كرة القدم.

ويعمل ليمان خلال البطولة معلقا على المباريات لقناة "فيلت" وهاجم أندريش قائلا: هل هناك مشكلة شخصية تعاني منها تجعلك تود الظهور هكذا، لو كنت زميلك لوجدت ذلك غريبا جدا ولا أعتقد أن المدرب سيعجبه ذلك أيضا.

وزاد ليمان: في البداية ظهر بلون أشقر والآن وردي، ماذ يريد أن يقول لنا، قد يشعر بأنه امرأة ولكني أتمنى أن يمنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لونا مثل الذي على رأس أندريش.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط