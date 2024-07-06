المصنفة الـ 21 تقصي أنس جابر من ويمبلدون

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ودعت التونسية أنس جابر المصنفة العاشرة عالميا منافسات بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الثالث، يوم السبت.

وأنهت أنس مشوارها بالخسارة أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا "المصنفة 21 عالميا" التي حسمت المجموعة الأولى لصالحها بسهولة بنتيجة 6-2.









وواجهت اللاعبة الأوكرانية صعوبة أكبر في المجموعة الثانية لكنها هزمت أنس جابر بنتيجة 7-6 (7-4).

وتأهلت إلينا سفيتولينا للدور الرابع لتواجه الصينية وانغ شينيو التي فازت على البريطانية هارييت دارت بنتيجة 2-6 و7-5 و6-3.

وفي وقت سابق تأهلت اللاتفية يلينا أوستابينكو بسهولة للدور الرابع في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس ثالث بطولات "غراند سلام" هذا العام.

وصعدت أوستابينكو بفوزها على الأميركية برناردا بيرا بنتيجة 6-1 و6-3، يوم السبت.

وتنتظر اللاعبة اللاتفية في الدور القادم مواجهة قوية بين الفائزة من مباراة البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا ضد الكازاخية يوليا بوتنسيفا.

وبسهولة أيضا تأهلت التشيكية باربورا كرجتشيكوفا بعد انسحاب الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو قبل استكمال المجموعة الثانية.

وفازت اللاعبة التشيكية بنتيجة 6-صفر في المجموعة الأولى، وتقدمت بنتيجة 4-3 في المجموعة الثانية قبل انسحاب نظيرتها الإسبانية.

وتلتقي باربورا كرغتشيكوفا في الدور القادم مع الفائز من مواجهة الأميركية دانييل كولينز ضد البرازيلية بياتريس حداد مايا.

وفازت أيضا الروسية آنا كالينسكايا على مواطنتها ليودميلا سامسونوفا بنتيجة 7-6 (7-4) و6-2 لتتأهل أيضا للدور الرابع.

وستلعب كالينسكايا ضد الفائز من مباراة الكازاخية يلينا ريباكينا ضد الدنماركية كارولين فوزنياكي.