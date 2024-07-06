مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أنس جابر تودع ويمبلدون

المصنفة الـ 21 تقصي أنس جابر من ويمبلدون

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ودعت التونسية أنس جابر المصنفة العاشرة عالميا منافسات بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الثالث، يوم السبت.

وأنهت أنس مشوارها بالخسارة أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا "المصنفة 21 عالميا" التي حسمت المجموعة الأولى لصالحها بسهولة بنتيجة 6-2.

من 4
(4 صور)

وواجهت اللاعبة الأوكرانية صعوبة أكبر في المجموعة الثانية لكنها هزمت أنس جابر بنتيجة 7-6 (7-4).

وتأهلت إلينا سفيتولينا للدور الرابع لتواجه الصينية وانغ شينيو التي فازت على البريطانية هارييت دارت بنتيجة 2-6 و7-5 و6-3.

وفي وقت سابق تأهلت اللاتفية يلينا أوستابينكو بسهولة للدور الرابع في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس ثالث بطولات "غراند سلام" هذا العام.

وصعدت أوستابينكو بفوزها على الأميركية برناردا بيرا بنتيجة 6-1 و6-3، يوم السبت.

شقيقة رونالدو تواسيه.. وعائلته تقابل مبابي رياضة شقيقة رونالدو تواسيه.. وعائلته تقابل مبابي

وتنتظر اللاعبة اللاتفية في الدور القادم مواجهة قوية بين الفائزة من مباراة البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا ضد الكازاخية يوليا بوتنسيفا.

وبسهولة أيضا تأهلت التشيكية باربورا كرجتشيكوفا بعد انسحاب الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو قبل استكمال المجموعة الثانية.

وفازت اللاعبة التشيكية بنتيجة 6-صفر في المجموعة الأولى، وتقدمت بنتيجة 4-3 في المجموعة الثانية قبل انسحاب نظيرتها الإسبانية.

وتلتقي باربورا كرغتشيكوفا في الدور القادم مع الفائز من مواجهة الأميركية دانييل كولينز ضد البرازيلية بياتريس حداد مايا.

وفازت أيضا الروسية آنا كالينسكايا على مواطنتها ليودميلا سامسونوفا بنتيجة 7-6 (7-4) و6-2 لتتأهل أيضا للدور الرابع.

وستلعب كالينسكايا ضد الفائز من مباراة الكازاخية يلينا ريباكينا ضد الدنماركية كارولين فوزنياكي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط