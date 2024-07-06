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تتويج المنتخب يوم الجمعة

المنتخب السعودي تحت 19 عاماً يتوج بـ"غرب آسيا"

العربية.نت
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توج المنتخب السعودي ببطولة الديار العربية "غرب آسيا للشباب" تحت 19 سنة، بعد فوزه على نظيره الإماراتي صفر - 1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب سوريا 2 - صفر، فيما تخطى المنتخب الإماراتي نظيره الأردني 2 - 1.

وسجل هدف الفوز طلال حاجي في الدقيقة 43 من الشوط الأول، بعدها توج المنتخب السعودي بكأس البطولة والمركز الأول والميداليات الذهبية، فيما حل منتخب الإمارات ثانياً، محققا بهذه النتيجة الميدالية الفضية.

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