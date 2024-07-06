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فرحة التأهل

بفضل ساكا و"الترجيح".. إنجلترا تبلغ نصف نهائي كأس أوروبا

دوسلدورف - فرانس برس
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كرَّست إنجلترا، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة، عقدة سويسرا في الدور ربع النهائي للبطولات الكبرى عندما تغلبت عليها 5-3 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) يوم السبت على ملعب دوسلدورف أرينا في دوسلدورف وبلغت نصف نهائي كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا.

وكانت سويسرا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم موناكو الفرنسي بريل إمبولو (75)، وردت إنجلترا بعد خمس دقائق بواسطة جناح أرسنال بوكايو ساكا (80). وفي ركلات الترجيح تألق الحارس جوردان بيكفورد في التصدي لركلة مانويل أكانجي فيما نجح زملاؤه في تسجيل الركلات الخمس للسلسلة الأولى.

وتلتقي إنجلترا الأربعاء المقبل مع هولندا أو تركيا اللتين تلتقيان لاحقا في برلين.

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