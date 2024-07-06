بوتنتسيفا تقصي المصنفة الأولى شفيونتيك من ويمبلدون

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ودعت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا منافسات بطولة ويمبلدون للتنس بالخسارة في الدور الثالث، يوم السبت أمام الكازاخستانية بوتنتسيفا.

وخسرت شفيونتيك أمام الكازاخية يوليا بوتنتسيفا في مفاجأة مدوية، لتواصل المصنفة الأولى نتائجها الضعيفة على الملاعب العشبية، مقارنة بمسيرتها القوية على الملاعب الرملية.

لم تحافظ النجمة البولندية على تقدمها بنتيجة 6 / 3 في المجموعة الأولى لتخسر في المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 1 / 6 و2 / 6.

وكسرت بوتنتسيفا بهذا الفوز الثمين سلسلة إيغا شفيونتيك بعدم الخسارة في 21 مباراة متتالية لتخسر المصنفة الأولى عالميا مباراتها الخامسة هذا العام.

وصعدت اللاعبة الكازاخية للدور الرابع لتواجه اللاتفية يلينا أوستابينكو التي فازت على الأميركية برناردا بيرا في وقت سابق يوم السبت.

وفي مفاجأة أخرى مدوية ودعت التونسية أنس جابر المصنفة العاشرة عالميا منافسات بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الثالث.

وأنهت أنس وصيفة ويمبلدون في 2023 مشوارها بالخسارة أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التي حسمت المجموعة الأولى لصالحها بسهولة بنتيجة 6 / 2.

وواجهت اللاعبة الأوكرانية صعوبة أكبر في المجموعة الثانية لكنها هزمت أنس جابر بنتيجة 7 / 6 (7 / 4).

وتأهلت إلينا سفيتولينا للدور الرابع لتواجه الصينية وانج شينيو التي فازت على البريطانية هارييت دارت بنتيجة 2 / 6 و7 / 5 و6 / 3.