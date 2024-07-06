تجارب سيلفرستون.. البريطانيون يحتكرون المراكز الأولى بقيادة راسل

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سيكون سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل أول المنطلقين في سباق جائزة بريطانيا الكبرى الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد المقررة يوم الأحد على حلبة سيلفرستون، بعد أن سجل أسرع توقيت في التجارب الرسمية يوم السبت.

واحتكر السائقون البريطانيون المراكز الثلاثة الأولى بعدما تقدم راسل على زميله لويس هاميلتون (مرسيدس) ولاندو نوريس (ماكلارين).

وبات راسل وهاميلتون أول ثنائي بريطاني ينطلق من المركزين الأولين في سباق سيلفرستون منذ عام 1968.

في المقابل، اكتفى الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية باحتلال المركز الرابع.

وتابع راسل بالتالي تألقه في الآونة الأخيرة بعد أن أحرز المركز الأول في السباق الأخير في جائزة النمسا الكبرى.

وشهدت التجارب خيبة أمل للمكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول) في الحصة الأولى لخروجه عن الحلبة، وتلاه شارل لوكلير (فيراري) في الحصة الثانية بحلوله في المركز الحادي عشر.