ترجيحيات فرنسا.. اثنان لم يسبق لهما تسديد أي ركلة

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جازف ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي بلاعبين اثنين لم يسبق لهما تسديد الركلات الترجيحية في ربع نهائي كأس أوروبا أمام البرتغال، في مخاطرة غير معتادة من المدربين في المسابقات الكبرى.

وضمت قائمة مسددي ترجيحيات فرنسا عثمان ديمبلي ويوسف فوفانا وجول كوندي وبرادلي باركولا وثيو هرنانديز، ومن بينهم لم يسبق لبراكولا وكوندي تسديد أي ترجيحية في مباراة رسمية في مسيرتهما قبل لقاء البرتغال.

وبحسب إذاعة "مونتي كارلو" فإن ديشان تعمد إدخال لاعبين في القائمة لم يسبق لهما التسديد لخداع طاقم مدربي حراس البرتغال وحارس المرمى ديوغو كوستا الذين قد شاهدوا جزائيات أو ترجيحيات سابقة للمسددين.

وكشف كوندي أن ترجيحية البرتغال هي الأولى في مسيرته بعد اللقاء: كانت الركلة الأولى لي، لم يسبق لي التسديد منذ آخر ترجيحية مع منتخب تحت 19 عاما لكنها حركة اعتدت على فعلها في التدريبات مع برشلونة، لذلك طلبت من المدرب أن أسدد ونجحت.

واستطاعت فرنسا تسجيل 5 ترجيحيات من المسددين الخمسة، بينما خسرت البرتغال بعدما ركل جواو فيلكس الكرة نحو القائم الأيمن للحارس لتودع البرتغال البطولة.