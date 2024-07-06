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دوغلاس لويز وصديقته أليشا ليمان

ضم لويز وصديقته "الساحرة".. ما قصة صفقة يوفنتوس التاريخية؟

العربية. نت
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نجح الثنائي الأشهر في عالم كرة القدم في تأمين انتقالهما المزدوج من أستون فيلا الإنجليزي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وتعاقد يوفنتوس مع دوغلاس لويز "26 عاما"، كما انضمت صديقته أليشا ليمان إلى فريق سيدات النادي الذي يقع مقره في تورينو.

دوغلاس بقميص يوفنتوس
دوغلاس بقميص يوفنتوس

ووقعت ليمان "25 عاما" عقدا لمدة ثلاث سنوات مع النادي، مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه، وفي الوقت نفسه، انضم لويز لمدة 5 سنوات.

سارت ليمان على خطى صديقها دوغلاس لويز في تأمين انتقالها إلى يوفنتوس
سارت ليمان على خطى صديقها دوغلاس لويز في تأمين انتقالها إلى يوفنتوس

ونشر الثنائي عددا من الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وسافرت ليمان مؤخرا إلى كاليفورنيا لدعم نصفها الآخر في بطولة كوبا أميركا 2024.

وسينتقلا إلى إيطاليا، بعدما قضى لويز خمس سنوات في أستون فيلا، بينما كانت ليمان تلعب في الدوري الإنجليزي منذ 2021، قبل وقت قصير من بدء علاقتها مع دوغلاس لويز.

تدربت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا بالفعل مع فريقها الجديد بعد توقيع عقد مدته ثلاث سنوات
تدربت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا بالفعل مع فريقها الجديد بعد توقيع عقد مدته ثلاث سنوات

وكانت أليشا ليمان، التي أطلق عليها في السابق لقب "أجمل لاعبة كرة قدم في العالم"، قد قضت عطلتها مع لويز مؤخرا، وظهرا وهما يستمتعان ببعض الوقت في البرازيل بعد انتهاء الموسم المحلي في إنجلترا.

وأعلن لاعب خط الوسط البرازيلي والدولية السويسرية عن علاقتها علنا في 2021، بعد فترة وجيزة من انتقال ليمان إلى أستون فيلا من وست هام، لكنهما انفصلا لفترة قصيرة في نوفمبر 2022، قبل أن يعودا سريعا، ويشاركان بانتظام تفاصيل علاقتهما عبر الإنترنت.

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وكشف لويز أنهما يعيشان حياة طبيعية، وقال لصحيفة "ديلي ميل": نحن نفعل كل شيء بشكل طبيعي، نذهب لتناول العشاء عندما نريد، أنا شخص منزلي على أي حال، لكن بالطبع أريد القيام ببعض الأشياء الاجتماعية معها.

وزاد: هنا في إنجلترا، كل شيء هادئ، إذا ذهبت إلى المتجر في البرازيل، فالأمر جنوني، يكاد يكون مستحيلا، لكن نعيش حياة جيدة في إنجلترا.

ليمان خلال إعلان انتقالها إلى العملاق الإيطالي
ليمان خلال إعلان انتقالها إلى العملاق الإيطالي

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن أستون فيلا سيحصل على لاعبين من يوفنتوس بالإضافة إلى مبلغ قدره 21 مليون جنيه إسترليني مقابل صفقة لويز.

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