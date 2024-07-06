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فرحة الإسبان بالهدف القاتل

منتخب إسبانيا ينهي لعنة طاردته 90 عاماً

برلين - د ب أ
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أنهى المنتخب الإسباني لعنة طاردته لمدة 90 عاما، عندما تغلب على نظيره الألماني (الماكينات) بصعوبة 2-1 في دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" وهي نتيجة أطالت سلسلة خسائر أخرى.

وكان الانتصار الذي حققه المنتخب الإسباني (الماتادور) في شتوتغارت، الجمعة، هو الأول له على بلد يستضيف اليورو أو كأس العالم في عاشر محاولة له.

ميرينو سجل رأسية قاتلة في مرمى الألمان
ميرينو سجل رأسية قاتلة في مرمى الألمان

وفي كأس العالم خسر المتادور أمام المنتخب الإيطالي (الأزوري) في 1934، وفي 1950 خسر أمام البرازيل، وفي 2002 خسر أمام كوريا الجنوبية وفي 2018 خسر أمام روسيا. وفي اليورو خسروا أمام إيطاليا في 1980، وأمام فرنسا في 1984 وأمام ألمانيا الغربية في 1988 وأمام إنجلترا في 1996 وأمام البرتغال في 2004.

وجاءت الخسارة أمام المنتخب الفرنسي في نهائي نسخة 1984 وهي النسخة الوحيدة التي شهدت تتويج المنتخب صاحب الضيافة ببطولة أمم أوروبا، منذ أن أصبحت بطولة كاملة في 1980.

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وكان المنتخب البرتغالي قريبا من تحقيق نفس الأمر في 2004 عندما خسر المباراة النهائية أمام المنتخب اليوناني، ثم خسر المنتخب الفرنسي في نهائي 2016 أمام البرتغال.

وفي بطولات اليورو الأخرى ودع المنتخب الأزوري نسخة 1980 من دور المجموعات، وألمانيا في 1988 والسويد في 1992 وإنجلترا في 1996 من الدور قبل النهائي.

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في عام 2000 ودع المنتخب البلجيكي المسابقة من دور المجموعات، وودع المنتخب الهولندي من الدور قبل النهائي، وفي عام 2008 ودع منتخبا النمسا وسويسرا البطولة من دور المجموعات، ونفس الوضع تكرر مع بولندا وأوكرانيا في 2012.

وأقيمت بطولة يورو 2020 في عدة مدن أوروبية، وخسر المنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة) المباراة النهائية على ملعب ويمبلي أمام المنتخب الإيطالي.

وفي الوقت نفسه، تلقى المنتخب الألماني خسارته الثالثة المتأخرة كمنتخب مضيف لبطولة، بعد أن فاز بأول بطولة أقيمت على أرضه، هى كأس العالم 1974.

رأسية ميرينو التي قادت إسبانيا إلى نصف النهائي
رأسية ميرينو التي قادت إسبانيا إلى نصف النهائي

في الدور قبل النهائي لنسخة 1988 سقط منتخب الماكينات أمام نظيره الهولندي (الطواحين ) 1- 2 في الدقيقة 89 بهدف سجله ماركو فان باستن، وفي كأس العالم 2006 سجل فابيو غروسو هدفا في الدقيقة 119 ليقود المنتخب الإيطالي للفوز على ألمانيا 2 - صفر في الدور قبل النهائي.

وودع المنتخب الألماني منافسات بطولة أمم أوروبا الحالية بعد أن سجل ميكيل ميرينو هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة 119.

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