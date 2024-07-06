ميكيل يعيد احتفال والده في نفس الملعب بعد 33 عاماً

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أعاد ميكيل ميرينو مسجل هدف التأهل لمنتخب إسبانيا، ذكرى احتفال والده ميغيل في الملعب نفسه قبل 33 عاما.

وترجم ميرينو عرضية زميله داني أولمو إلى هدف عند الدقيقة 119 من مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي كأس أوروبا ليحسم وصول "فوريا روخا" إلى نصف النهائي لمواجهة البرتغال أو فرنسا.

احتفل ميكيل بالهدف عبر الركض قبل أن يتجه إلى علم الزاوية ويركض حوله دائريا كما فعل والده ميغيل في 1991 بقميص أوساسونا.

ميغيل ميرينو قاد أوساسونا للفوز على شتوتغارت في كأس الاتحاد الأوروبي على ملعب لدفيغسبيرغ المعروف بـ MHP Arena وبعد الهدف احتفل عبر الركض حول علم الزاوية وهي احتفاليته الدائمة ليعيد ذكراها نجله ميكيل بعد 3 عقود.