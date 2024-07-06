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انتقل دي بيك إلى يونايتد صيف 2020

هبوط سعر فان دي بيك 99% منذ تعاقد يونايتد

العربية.نت
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هبط سعر التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي فان دي بيك قرابة 99% في 4 أعوام بعدما اقترب نادي جيرونا يوم السبت من التعاقد معه بمبلغ 500 ألف يورو.

وكان فان دي بيك أحد ركائز نادي أياكس الهولندي الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بقيادة المدرب تين هاغ وزملائه دي يونغ وحكيم زياش ودي ليخت ونيريس وتاديتش وغيرهم.

وبعد تألق نجوم أياكس دأب النادي على بيع عقودهم والاستفادة منهم مادياً فبيع دي يونغ إلى برشلونة مقابل 86 مليون يورو دي ليخت إلى يوفنتوس مقابل 85 مليون في الصيف اللاحق، بينما بيعت عقود زياش ودي بيك إلى تشيلسي ومانشستر يونايتد تباعاً بمبلغي 40 و39 مليوناً في صيف 2020.

ولك يهنأ دي بيك في يونايتد بعدما تعرض لعدة إصابات تلاها عدم اعتماد المدربين لمانشستر يونايتد على خدماته مثل سولشاير والمؤقت كاريك ورانغنيك وأخيراً تين هاغ، كما أعير لنصف موسم 2020-2021 لإيفرتون كما أعير لنصف الموسم الماضي لأينتراخت فراكفورت الألماني.

وربطت الأنباء رغبة نادي جيرونا ثالث الدوري الإسباني الموسم الماضي تعاقده مع الدولي الهولندي السابق بمبلغ محتمل يصل إلى 500 ألف يورو أي انخفاض في سعره منذ التعاقد الأخير مع مانشستر يونايتد يصل إلى 98.75%.

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