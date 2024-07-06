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غوارديولا حاضرا اللقاء بين زفيريف ونوري

وصيف "رولان غاروس" يستنجد بعبقرية غوارديولا

العربية.نت
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استنجد نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف ببيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد فوز الأول في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون.

وتغلب زفيريف 3 – صفر 6/4 6/4 7/6 "17/15" على البريطاني صاحب الأرض كاميرون نوري ليلعب مع الفائز من الأميركي تايلور فريتز والتشيلي أليخاندرو تابيلو في ثمن النهائي.

وخسر زفيريف نهائي رولان غاروس الشهر الماضي أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.

وحضر اللقاء عدد من المشاهير مثل الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام والمدرب السابق روي هودسون وغيرهم الكثير بالإضافة بيب غوارديولا.

وبعد المباراة أجريت المقابلة المعتادة للاعب الفائز ليتحدث زفيريف عن المباراة وغيرها قبل أن يتحدث عن غوارديولا تحديدا: حظينا بالعديد من العظماء الحاضرون في الملعب اليوم لكن بالنسبة لي هو أسطورة كرة القدم بيب غوارديولا.

وأضاف: توترت لعدة أشواط عندما شاهدت غوارديولا، أشكره بشدة على حضوره، إنه شرف كبير أن ألعب أمامه.

ويعرف زفيريف بتشجيعه لبايرن ميونخ ليصدم الحاضرين قائلا "قبل أن أختم، يا رجل بايرن ميونخ بحاجة إلى مدرب وإذا سئمت كرة القدم دربني في ملعب التنس في أي وقت" إلا أن غوارديولا ابتسم وقال لا بإصبعه لتدريبه التنس.

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