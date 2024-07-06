"فالكونز" السعودي بطلاً للعالم في "كول أوف دوتي: وورزون"

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توج فريق "فالكونز" السعودي ببطولة "كول أوف دوتي: وورزون" يوم السبت ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقامة بالرياض من الثالث من يوليو حتى الخامس والعشرين من أغسطس.

وأنهى فريق "فالكونز" اللعبة في الصدارة بجمعه 227.9 نقاط في البطولة يليه "فناتيك" الإنجليزي بـ 208.2 نقاط و"تويستد مايندز" السعودي بـ 179.3 نقاط.

وسيشهد يوم الأحد ختام لعبة "ليغ أوف ليجندز" في كأس العالم للرياضات الإلكترونية بمباراة النهائي التي ستجمع بين "تي 1" الكوري الجنوبي والفائز من جي2 الألماني وتوب الصيني.