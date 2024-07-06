"فالكونز" يتصدر لعبة "كول أوف دوتي وورزون"

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حققت الفرق السعودية بداية قوية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي يقام بنسخته الأولى بالرياض ويستمر حتى الـ 25 من أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من ألفين و500 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة الفرق والأندية العالمية.

وأثبتت الفرق السعودية جدارتها بسلسلة من الانتصارات المميزة، إذ تألق فريق فالكونز وتصدر بطولة "كول أوف دوتي: وورزون" بنتيجة 97.2 نقطة، متقدماً بفارق 10 نقاط عن فريق "فناتيك" الذي حل في المركز الثاني.

وتواصل بطولة "كول أوف ديوتي: وورزون" التي تضم 21 فريقاً منافساتها المثيرة، مع تطلع الجماهير لمشاهدة المزيد من المواجهات النخبوية في بطولات أخرى هي: "ليغ أوف ليجيندز" و"موبيل ليجندز - بانغ بانغ" و"دوتا 2".